مصر ترسل وفدين أمنيين إلى غزة وتل أبيب لمتابعة وقف إطلاق النار

مصر ترسل وفدين أمنيين إلى غزة وتل أبيب لمتابعة وقف إطلاق النار

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الوفدان سيتابعان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابينت” مساء الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.

وأشارت مراسلة RT بأن معبر كرم أبو سالم سيفتح يوم الجمعة لتسهيل دخول شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إثر اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدم خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا لموقع “والا” الإخباري أن هناك توقعات بحدوث اختراق في غضون الساعات الـ24 القادمة في المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.