مصر ترسل طائرات عسكرية لتونس ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق  للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

من جانبهم، أعرب الجانب التونسى عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل  جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين

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