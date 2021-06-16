مصر ترسل سفينة مساعدات إنسانية إلى لبنان.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أرسلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، سفينة الإمداد ”حلايب“ محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية متجهة إلى دولة لبنان، دعمًا للشعب اللبناني جراء ما يواجهه من أزمات اقتصادية حادة.

وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان إنه“تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا للدعم المصري المقدم للأشقاء اللبنانيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية في السويس متجهة إلى ميناء بيروت في دولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة“

وأضاف البيان أن المسؤولين اللبنانيين“أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة، والمساندة المستمرة التي تقدمها مصر قيادة، وجيشًا، وشعبًا، لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التي عصفت بها، وأن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر“.