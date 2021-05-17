مصر ترد على رسائل وهمية بموعد ومكان تطعيم المسجلين لتلقي لقاح كورونا

المستقلة/-احمد عبدالله/ نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول ارسال وزارة الصحة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات .

وقال المركز ، إنه تواصل مع وزارة الصحة والتي نفت صحة ما انتشر حول إرسال وزارة الصحة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات

كما نفي المركز، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، وأن الميناء خالِ من أي بقع زيتية، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء تم التنسيق مع مسؤولي البيئة بالميناء، للتأكد من عدم ورود أي بلاغات عن وجود أي تلوث مع الدفع بفرق مكافحة التلوث وتمشيط المياه بالميناء.

حيث أسفرت المتابعة عن عدم وجود أي آثار لأي بقع زيتية بالميناء، مُشيرةً إلى امتلاك الوزارة خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث بالزيت بما في ذلك مراقبة التصريف غير القانوني للملوثات الزيتية والملوثات الأخرى.

وفي سياق متصل، تتبنى الوزارة تلك الخطة من خلال الوسائل الحديثة لصور الأقمار الصناعية لمراقبة أي ملوثات بالمياه المحلية والإقليمية، وأيضاً تلقي بلاغات حوادث التلوث بالزيت من أصحاب السفن أو مشغليها أو المسؤولين عنها، أو بعض الهيئات الحكومية، أو من المتسببين عن وقوع الحادث أو جمهور العامة، وفور تلقي البلاغ يتم الدفع بفرق مكافحة التلوث التابعة للوزارة لمعاينة التلوث، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المتسببة في حدوث هذا التلوث، والأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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