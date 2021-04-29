مصر ترد على تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول الرسائل الهاتفية المتداولة والتي تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة الرسائل الهاتفية المتداولة والتي تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل

وكان قد تداول رسالة صوتية على تطبيق واتس آب منسوبة لشخصية مسئولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد في الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

تداول رسالة صوتية على تطبيق واتس آب منسوبة لشخصية مسئولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد في الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُوكدةً أن التسجيل الصوتي مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشيرةً إلى توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد، مع زيادة عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بها تحسباً لزيادة الأعداد.

كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن تلك الرسالة مزيفة، وأن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات المصرية حتى انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، ونشدد على توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بها لاستقبال أي حالات إصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لتلك المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة حال الاحتياج لذلك.