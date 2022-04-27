مصر تدرج الإخوان على لائحة الإرهاب حتى 2027

مصر تدرج الإخوان على لائحة الإرهاب حتى 2027

المستقلة /- كشفت الجريدة الرسمية في مصر، عن إدراج جماعة الإخوان و20 شخصا على لائحة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وتبدأ مدة إدراج الإخوان كجماعة إرهابية بالإضافة إلى أسماء 20 شخصا وشركتين أخريين من 24 أبريل/نيسان الجاري ولمدة خمس سنوات.

واستندت الجريدة الرسمية إلى قرار محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم؛ حيث شمل القرار ثلاثة أقسام: (جماعة الإخوان – 20 شخصا – شركتين).

وهذا الحكم ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن أصدرت المحكمة نفسها قرارا في أغسطس/آب 2021 بإدراج الإخوان على لائحة الإرهاب لخمس سنوات.

وفي القرار السابق فقد تم إدراج 56 شخصا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من 2021 وحتى 2026.

وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في 18 مايو/أيار الماضي قرارا بإدراج 17 محكوما عليهم على قوائم الإرهابيين، أبرزهم: محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان، وعدد من قياداتها بينهم: محمود السيد عبدالله غزلان، وحسام أبوبكر الصديق الشحات، وصلاح الدين عبدالحليم مرسي سلطان، وفتحي محمد إبراهيم شهاب.

كما نشرت في عددها 78 تابع الصادر بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2021، عدة قرارات لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 51 إرهابيا على قائمة الإرهابيين.