مصر تخسر أمام الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- خسر منتخب مصر على يد الأرجنتين، بهدف دون رد، على ملعب (سابورو دوم)، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

سجل منتخب الأرجنتين هدفه عن طريق لاعبه فاكوندو ميدينا في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ورفع راقصو التانجو رصيدهم بقيادة مدربهم فرناندو بابتيستا إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد مصر بقيادة المدرب شوقي غريب عند نقطة واحدة.

قدم منتخب مصر أداء باهتا على مدار شوطي المباراة وظهر بعجز هجومي واضح عن تنظيم كرات خطيرة تهز مرمى التانجو وظل صائما عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي ودفع ثمن عجزه الهجومي، باستقبال هدف من هفوة دفاعية استغلها المنتخب الأرجنتيني.