مصر… تحذيرات من سمكة سامة في الأسواق أشد فتكا في العالم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من صيد أو تناول سمكة “القراض” السامة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها أمس السبت: “سمكة سامة تؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكا بالعالم”.

وتابعت الوزارة أن أكل هذه السمكة يؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أن هذه السمكة تعرف باسم سمكة القوارض أو سمكة الأرنب، وتتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكا على مستوى العالم، واسمها الأصلي قراض، حيث أن أسنانها حادة للغاية، وتعرف بسمكة الأرنب لأنها تنتفخ عندما تشعر بالخوف.

 

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فإن السمكة تحتوي على غدد سامة تنتشر تحت الجلد والنخاع والكبد، والسم الموجود في السمكة هو سم ليس له مصل أو لقاح شاف منه.

وأكدت الوزارة أن هذا النوع من السمك موجود في البحر الأحمر، ووصلت إلى البحر المتوسط عن طريق قناة السويس، وتعيش في قاع البحار وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

وأشارت إلى أن أعراض التسمم تبدأ في الظهور بعد تناول السمكة بـ20 دقيقة من لحظة التناول، وقد تتأخر ظهور الأعراض لمدة يومين، وقد يتسبب سمها في الوفاة خلال 8 ساعات.

وتتمثل أعراض الإصابة بعد تناول هذا النوع من الأسماك، في آلام البطن وغثيان وقيء وإسهال وضعف وشلل في العضلات وارتفاع ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب وتنميل الجسم وضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قوات التحالف السوداني تعلن جاهزيتها للمشاركة في الفشقة

اخر الاخبار

ظهور نادر لوالد أمير قطر والشيخة موزا… صور

اخر الاخبار

ارتفاع الإصابات.. الإمارات تسجل 2613 حالة كورونا و12 وفاة جديدة

اخر الاخبار

الجامعة العربية تدعو لتكاتف دولي وصومالي لمواجهة الإرهاب

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تكشف تفاصيل الطقس المضطرب حتى نهاية الأسبوع

اخر الاخبار

الأردن.. أكثر من 22 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا اليوم

اخبار العراق

التعليم العالي : قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات

اخبار العراق

التعليم العالي : قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات

اخر الاخبار

لقطة نادرة.. الرئيس السوري الأسبق يقبل أنف ملك السعودية

اخر الاخبار

مصر تستبعد فلسطيني ولبنانية لأسباب تتعلق بالصالح العام

اخر الاخبار

لمدة شهر.. الكويت تعلن بدء الحظر الشامل اليوم

اخبار مصر

مصر… تحذيرات من سمكة سامة في الأسواق أشد فتكا في العالم

اخر الاخبار

رئيس وزراء بريطانيا.. فتح جميع المدارس خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية

اخبار مصر

شاهد.. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع متجول في الشارع  

اخر الاخبار

الامارات ..انطلاق أول منصة مصرفية رقمية مستقلة

اخر الاخبار

بسبب تراجع أسهم شركته ..مدير تسلا يخسر 27 مليار دولار

اخر الاخبار

بغداد : القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة