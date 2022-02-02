مصر تحدد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات داخل المنازل

المستقلة /- قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن أسعار بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية التي سيتم شحنها من داخل المنازل ستكون مثل أسعار شرائح القطاع المنزلي.

وأكد أن وزارة الكهرباء قطاع غير هادف للربح في كافة قطاعته، موضحا أن تحديد القواعد الخاصة ببيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية وأسعارها من اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضاف في تصريح لصحيفة “اليوم السابع”: “إن أسعار بيع الكهرباء للسيارات الكهربائية ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض”.

وأوضح شاكر أن “هناك لجنة وزارية تضم وزارات الانتاج الحربي وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة هي المسؤولة عن وضع تصور للتوسع في السيارات الكهربائية في مصر”، مؤكدا أن كل وزارة تقوم بدورها داخل اللجنة وفقا لاختصاصتها.

وتابع قائلا: “إن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية”، لافتا إلى أن “الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطي يومي يصل إلى 15 ألف ميغا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطي في شحن السيارات الكهربائية”.

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