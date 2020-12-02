مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من صندوق النقد نهاية ديسمبر

المستقلة/أمل نبيل/ قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر ستستلم نحو دفعة 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري ضمن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار

وأضاف الوزير خلال فاعليات مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، أن مصر ستحصل على باقي القرض بقيمة 3.2 مليار دولار على دفعتين كل دفعة 1.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين بلغ 23 مليار دولار حتى الآن.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.