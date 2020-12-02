مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من صندوق النقد نهاية ديسمبر

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام
المستقلة/أمل نبيل/  قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر ستستلم نحو دفعة 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري ضمن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار
وأضاف الوزير خلال فاعليات مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، أن مصر ستحصل على باقي القرض بقيمة 3.2 مليار دولار على دفعتين كل دفعة 1.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين بلغ 23 مليار دولار حتى الآن.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رغم جائحة كورونا.. حفل جوائز الأوسكار 2021 بحضور الجمهور

اخبار العراق

حكومة الاقليم: سنقترض 355 مليون دولار لحين وصول المبالغ من بغداد

اخبار مصر

مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من صندوق النقد نهاية ديسمبر

اخبار العراق

الرافدين يباشر توزيع رواتب المتقاعدين

اخر الاخبار

مصرف الرشيد يباشر رفع رواتب المتقاعدين

اخبار العراق

اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

اخر الاخبار

بحلول الربيع..70٪ من سكان الدول المتقدمة سيحصلون على لقاح كورونا