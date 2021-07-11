محكمة مصرية تؤيد حكم المؤبد على بديع والبلتاجي وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أيدت محكمة النقض في مصر الحكم المؤبد لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وآخرين من قيادات الجماعة لإدانتهم بقضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد.

حيث قضت محكمة النقض، في حكم بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين محمد الكتاتني ومحمد البلتاجي ومحيي حامد و4 آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بقضية اقتحام الحدود الشرقية في البلاد.

والمتهمون المؤيد ضدهم حكم المؤبد، هم: محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد، محمد سعد الكتاتني، سعد عصمت الحسيني، مصطفى الغنيمي، محمد البلتاجي، إبراهيم أبوعوف.

كما قضت المحكمة ببراءة أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين، بعد قبول طعنهم وإلغاء حكم الجانيات الصادر بمعاقبتهم بالمشدد 15 عاما.

كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته

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