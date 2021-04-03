مصر.. الموكب الذهبى يصل المتحف القومى والمدفعية تطلق 21 طلقة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وصل الموكب الذهبى للمومياوات الملكية قبل قليل، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وكان فى استقبالهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة، تكريما لملوك مصر من القدماء المصريين داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية”.