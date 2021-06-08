مصر.. القبض على مرتكبي “مذبحة أبو حزام” بمحافظة قنا

المستقلة/-أحمد عبالله/ تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط مرتكبي ”مذبحة قرية أبو حزام“ التي راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب فيها 7 آخرون، في محافظة ”قنا“ بصعيد البلاد.

وكان المتهمون قد فتحوا النيران تجاه ركاب سيارة أجرة (ميكروباص)؛ ما أسفر عن سقوط الضحايا؛ إثر خلافات بين عائلتين في قنا.

وكانت الواقعة بدأت بإقدام شخص على إطلاق أعيرة نارية تجاه آخر ينتمي للعائلة الأخرى؛ إثر خلاف بينهما على مبلغ مالي؛ ما أدى إلى وفاته.

وأدى ذلك إلى اندلاع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين، في قرية أبو حزام دائرة المركز، بين أفراد عائلتين.

وتطور الأمر بقيام أهل المتوفى بإيقاف ”ميكروباص“، وأطلقوا أعيرة نارية صوب مستقليه؛ مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين.

وتمكنت الشرطة من تحديد وضبط الشخص الذي ارتكب الواقعة الأولى، إضافة إلى 3 أشخاص ارتكبوا واقعة إطلاق النار على سيارة الأجرة، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.