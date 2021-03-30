مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، مالك عقار جسر السويس المنهار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

جاء ذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة أمرا يقضي بضبط وإحضار مالك عقار منهار بدائرة السلام، حيث أنها كانت قد تلقت إخطارا من دارة الحماية المدنية بالقاهرة، بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة السلام أول، إذ أسفر الانهيار عن وقوع أكثر من 20 ضحية.

وكان رئيس حي جسر السويس قال أمام النيابية العامة التي باشرت تحقيقاتها، إنه “تم تحرير مخالفة بشأن عقار جسر السويس في وقت سابق كما تم إبلاغ المحافظة وكنا ننتظر البت في الطلب من المحافظة بشأنه”.

وانهار بناء سكني من 10 طوابق صباح السبت بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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