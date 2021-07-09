مصر.. القبض على فتاة جديدة على غرار حنين حسام ومودة الأدهم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على فتاة “تيك توك” جديدة تدعى موكا حجازي، والتي أدلت باعترافات تفصيلية عقب القبض عليها.

واعترفت الفتاة برغبتها في الثراء السريع من وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها “تيك توك وإنستغرام ويوتيوب”، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

وقالت موكا حجازي في الاستجواب عن طريق الأجهزة الأمنية: “أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات تيك توك وإنستغرام وموقع يوتيوب، وكنت عايزه شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي”.

وأضافت: “أحد الأشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية”.

كما اعترفت المتهمة موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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