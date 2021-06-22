 مصر.. القبض على حنين حسام لتنفيذ حكم السجن بـ 10 سنوات  

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت الشرطة المصرية القبض على فتاة ”التيك توك“، حنين حسام، تنفيذًا لحكم قضائي صدر بحقها في قضية ”الاتجار بالبشر“ المنسوبة إليها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت على حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 أعوام، وتغريمها 200 ألف جنيه، وعلى مودة الأدهم وآخرين حضوريًا بالسجن 6 أعوام، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، بعد اتهامهم بالاتجار بالبشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ“بفتيات التيك توك“.

يأتي ذلك، بعد ساعات على ظهور حنين حسام في فيديو وهي تبكي بشدة، موجهة ما قالت إنها: ”رسالة“ للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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