مصر.. السيسي يؤكد على ضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتوجه اليوم الاثنين، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية  إلى غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية مصطحباً معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

كان اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، قد بدأ أمس زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحث خلالها عدة ملفات في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

والتقى اللواء عباس كامل خلال الزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شابات.

كما زار كامل أيضا رام الله، حيث يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان في استقبالة مسؤولون فلسطينيون في غزة، قبل أن يجري لقاء مع قيادة حماس.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات العامة في سياق جهود القاهرة، التي قادت إلى وقف إطلاق النار بغزة، في خطوة يجري تثبيتها عبر سلسلة من التحركات، وصولا إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.

ويوم الجمعة الماضي، وصل وفد أمني مصري إلى غزة، في زيارة تعتبر الثالثة للقطاع منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة.

ومنذ وقف إطلاق في غزة، يجري الوفد المصري جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله وغزة، لاحتواء التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، وترتيبات إعمار غزة.

وأعلنت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر يوم 21 مايو/ أيار الجاري، لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما قتل خلالها 255 فلسطينيا و13 إسرائيلي

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