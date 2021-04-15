مصر.. الحكم بالسجن عاما واحدا للمتستر على “المتحرش بطفلة المعادي”

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المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس المتهم المتستر على المتحرش بـ“طفلة المعادي“ عاما مع الشغل والنفاذ.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة ”م. س“ فني تكييف، إلى محكمة الجنح؛ بتهمة التستر على المتهم بـ“خطف وهتك عرض المجني عليها“.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم ”م. ج“ مختبئا داخل منزل صديقه (المتهم الثاني) بالدرب الأحمر.

وكانت مصر قد شهدت عدة وقائع تحرش، خلال الفترة الماضية، كان أبرزها واقعة المتحرش بطفلة المعادي التي شغلت الرأي العام في مصر والعالم العربي، وتجري الأجهزة المعنية التحقيق في الواقعة حتى الآن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليها داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، وتحرشه بها.

ويظهر أيضا في الفيديو، صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم، وإنقاذها الطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.

 

 

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