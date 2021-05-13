مصر.. الإفراج عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر المبارك

المستقلة/-أحمد عبدالله/عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى)، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن (919) نزيلا (عفو شرطى) وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021)، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

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