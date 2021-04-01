مصر.. اغلاق محطة مترو بسبب “مومياوات ملكية”

المستقلة/-احمد عبدالله أعلنت الإذاعة الداخلية لمحطة مترو الأنفاق في مصر عدم توقف القطارات بالخطين الأول والثاني يوم السبت 3 إبريل الجاري في محطة السادات.

وأوضحت الإذاعة أن سبب غلق المحطة هو فعاليات استقبال موكب نقل المومياوات الملكية بالمتحف المصري بداية من الساعة 12 ظهرا حتى التاسعة مساء السبت، مؤكدة أنه سيتم غلق المحطة بالكامل مع استمرار حركة القطارات بباقي المحطات بشكل طبيعي.

وتتجه الأنظار المحلية والدولية لمصر، يوم السبت المقبل، مع انطلاق الحدث العالمي “موكب المومياوات الملكية”، والذي يشهد نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات.

ومن المقرر أن يبدأ مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير، مرورا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحي السيدة زينب ومصر القديمة، وصولا لمتحف الحضارات، بواسطة عربات صنعت خصيصا لنقل مومياوات الملوك الفراعنة في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ومن المتوقع أن تخلو شوارع العاصمة في هذا اليوم من المارة والسيارات، وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية وتجهيزها خصيصا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

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