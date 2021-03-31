مصر… اصطدام قطار بسيارة نقل بالإسكندرية ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت منطقة مرغم بالإسكندرية حادث اصطدام قطار بسيارة نقل عند مزلقان مرغم غرب المحافظة.

وقد تلقى مامور قسم شرطة العامرية اول غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار «الإسكندرية – مطروح» وسيارة نقل عند مزلقان مرغم.

وعلى الفور، انتقلت الاجهزة الأمنية والمعنية إلى موقع الحادث للوقوف على كافة التفاصيل ومعرفة اسباب الواقعة.

كما انتقلت  سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجار الفحص، والتعرف على ملابسات الحادث.

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