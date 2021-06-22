مصر.. اصطدام قطار بآخر من الخلف بالإسكندرية.. وأنباء عن وجود إصابات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف مصدر بالسكة الحديد، وقوع حادث اصطدام قطار بآخر من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية، منذ قليل، مما أدى إلى تحطم العربة الأخيرة من القطار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن هناك أنباء عن وقوع إصابات بين صفوف الركاب، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

وفي سياق منفصل، تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة رفع حطام حادث تصادم قطار بأوتوبيس وميكروباص بمنطقة حلوان، بعد الدفع بعدد من الأوناش لتسيير الحركة على شريط السكة الحديد.

وقال مصدر، في تصريح لـ “القاهرة 24″، إنه تمت الاستعانة بـ2 ونش، ومُعدات ثقيلة لرفع حطام الأتوبيس والميكروباص، تمهيدًا لإعادة الحركة وتسيير القطار المتوقف.