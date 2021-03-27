مصر..ارتفاع استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة إلى 2.6 تريليون جنيه

مصر..ارتفاع استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة إلى 2.6 تريليون جنيه

المستقلة/أمل نبيل/سجلت استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة المصرية، 2.63 تريليون جنيه بنهاية 2020 مقابل 1.96 تريليون جنيه بنهاية 2019.

وقال البنك المركزي المصري فى بيانات النشرة الشهرية، إن استثمارات البنوك فى الأذون والسندات بالعملة الأجنبة سجلت 333.6 مليار جنيه مقابل 320.8 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات القطاع المصرفي فى الأذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية إلى 2.305 تريليون جنيه مقابل 1.642 تريليون جنيه.

وارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية للقطاع الخاص إلى 123 مليار جنيه مقابل 94.3 مليار جنيه، بزيادة 30%.

وجاءت الزيادة معظمها فى الأوراق المالية بالعملة المحلية لتسجل 107.7 مليار جنيه مقابل 79.8 مليار جنيه، فيما زادت أرصدة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بصورة طفيفة مُسجلة 15.3 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه.

وتستثمر البنوك 16.75 مليار جنيه فى الأوراق المالية للعالم الخارجي مقابل 13.95 مليار جنيه بنهاية 2019.

وإجمالًا سجلت أرصدة محافظ الاستثمارات المالية لدى البنوك 2.778 تريليون جنيه مقابل 2.071 تريليون جنيه بنهاية 2019.