مصر..ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.2 مليار دولار

المستقلة/-أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في فبراير الماضي بنحو 100 مليون دولار مقارنة بنهاية يناير، ليواصل الصعود للشهر التاسع على التوالي.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 40.101 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.