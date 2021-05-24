مصر.. إعفاء طلاب غزة من المصروفات الدراسية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر خلال اجتماعه الدوري، إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من المصروفات الدراسية.

وأعلن المجلس تقديم أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، ودعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة باحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

وأكد الوزير جاهزية المستشفيات الجامعية في الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع في ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي.

وشهد المجلس توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي، ورؤساء جامعات (أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي – أسوان)، ويستهدف الاتفاق أن تقدم وكالة الفضاء المصرية قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة.