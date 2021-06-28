مصر.. إحالة أوراق الأب المتهم بذبح نجله للمفتي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الإثنين بإحالة أوراق “محمود.ح.ع” المتهم بذبح نجله بمشرط طبي في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة لفضيلة المفتي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الأب المتهم وأم الطفل ومرافعة الدفاع، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة للأب اتهامات بالقتل العمد وإعطاء ابنه بنج حتى نام واشترى مشرط طبي وذبحه في قطعة أرض خالية وتركه غارقا في دمائه ليعود قريته ويبحث عنه ويدعى خطفه

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم محمود حسن عبد العظيم على “محبوس ” 40 عامًا، مدير مبيعات وتسويق بشركة مقاولات مقيم طناح – مركز المنصورة محافظة الدقهلية حال كون المجني عليه طفلا وقت ارتكاب الواقعة قتل نجله المجني عليه الطفل آدهم محمود حسن عبد العظيم على 13عاما ، عمدا مع سبق الاصرار

وذكر في أمر الإحالة أن المتهم اختمرت في ذهنه نية التخلص من نجله وأعد لذلك السيارة رقم (دج و۸۳۳۹) التي استاجرها لهذا الغرض وقام باصطحابه بداخلها بعيدا عن أعين الرقباء وأعطى له قرص منوم حتى استغرق في نعاسه فتوجه صوب إحدى الصيدليات واشترى منها مشرط طبي وقام بجز عنقه محدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين

كما وجهت النيابة له اتهام بإحراز سلاح أبيض (مشرط جراحي ) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وطالب محامي المتهم بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة عقله.