مصر.. أول تعليق من وزير النقل على حادث قطار حلوان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم محاسبة المسؤول عن حادث تصادم قطار بضائع، بأتوبيسي عمال في كفر العلو بحلوان، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة فنية، للتحقيق، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء حادث القطار.

وقال كامل الوزير، في أول تصريحات له، تعقيباً على واقعة حادث قطار حلوان، لـ«الوطن» إن الوزارة تعمل ما بوسعها لتقليل حوادث القطارات، مشددا على أن هيئة السكة الحديد، ناشدت جميع المواطنين بعدم المرور من على القضبان أثناء قدوم القطار.

وأضاف الوزير، أنه سيتم التعامل بحسم شديد مع الواقعة، ولن يفلت أي متسبب في حادث تصادم القطار من العقاب، ولكن ننتظر تقرير اللجنة الفنية، لمعرفة أسباب الحادثة، كما أنه سيتم إزالة جميع المعوقات من على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات.

وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة شاملة بتكلفة إجمالية 225 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين