مصر.. أول تعليق من السيسي بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة

مصر.. أول تعليق من السيسي بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ لقت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، علي الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وغردت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي: “لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري”.

وأضافت الصفحة الرسمية: “وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلاما يا بلادي”.

يذكر أنه تم تعديل مسار سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار، داخل المجرى الملاحي لقناة السويس.

لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.