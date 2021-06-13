مصر.. أكثر من 3 آلاف قطعة ذهب وألماس داخل شقة الزمالك

المستقلة/-أحمد عبدالله / كشف التقرير الخاص بـ«لجنة مصلحة الدمغة والموازين»، المكلفة بفحص ما عثر عليه في شقة الزمالك، عن وجود 3707 قطع ذهبية بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2097 قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين وألماس عالي الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة داخل شقة الزمالك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن عنه رئيس محكمة جنوب القاهرة، عن تفاصيل ما جاء من فحص للجان الخاصة بفحص المضبوطات داخل شقة الزمالك.

صدفة تقود لكنز شقة الزمالك

النيابة العامة لم توجه أي تهم حتى الآن للمستشار أحمد عبدالفتاح حسن مالك شقة الزمالك، أو نجله بسبب عدم انتهاء أعمال الفحص، وفرز جميع المقتنيات والأشياء الثمينة التي تم العثور عليها داخل الشقة، بعد أن دخلتها مباحث تنفيذ الأحكام بالمصادفة، وقت تنفيذها حكما قضائيا ضد «كريم» نجل مالك الشقة، الذي قال في أحاديث صحفية بعد الواقعة، إنه يحتفظ بحقه القانوني، لأن القوة أخطأت ودخلت شقة والده المستشار أحمد عبدالفتاح، الموجودة أسفل شقته في عقار بشارع المنصور محمد بالزمالك.