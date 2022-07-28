مصرية تحاول أخذ بصمة شقيقتها داخل ثلاجة الموتى .. ما السبب ؟

المستقلة /- قررت محكمة مصرية حبس موظفة إدارية بمدرسة ثانوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن أكدت التحريات محاولتها أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة خلال وجودها بثلاجة حفظ الموتى.

وكشفت المستشفى محاولة المتهمة الحصول على البصمة لوجود خلافات بين الأشقاء على الميراث، واكتشاف المغسلة محاولة المتهمة أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة على 6 عقود بيع على بياض قبل تكفين الجثة.

وأكدت المتهمة أن لها 4 شقيقات من البنات، وشقيقتها المتوفاة لم يكن لديها أبناء كونها لم تتزوج، وكانت شقيقتها تمر بظروف صحية خلال الآونة الأخيرة نقلت على إثرها للعلاج بمستشفى المنصورة الجامعي إلا أن حالتها الصحية تدهورت.

وأوضحت في أقوالها، أن شقيقتها قبل وفاتها طلبت منها إحضار موثق من مصلحة الشهر العقاري من أجل التنازل عن ممتلكاتها لصالح إحدى دور الأيتام إلا أنها توفيت قبل أن تتمكن من اتخاذ الإجراءات لإحضار موثق لها، ففكرت في أخذ بصمة شقيقتها بعد وفاتها من أجل تنفيذ وصيتها وهي التبرع بكل ممتلكاتها إلي دار أيتام.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمة لها 4 أخوات من البنات ووجود خلافات بينهن على الميراث ومحاولة المتهمة الاستيلاء على ممتلكات أختها المتوفاة.

وقالت مغسلة الموتى، في أقوالها بالتحقيقات، إنه تم طلبها لتكفين إحدى الموتى في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الجامعي، وعندما حضرت وجدت سيدة بجوار الجثة، ولاحظت وجود عقود بيع على بياض بيد السيدة، وحاولت غمس أصابع المتوفاة في حبر أزرق وأخذ بصمات الجثة، فأبغلت أمن المستشفى وألقى القبض عليها.

 

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