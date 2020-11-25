” مصرف العطاء الاسلامي” يتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/أنهى المؤشر العام للسوق العراقية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع 0.34%.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق العراقية 105 شركة، تم التعامل على 24 شركة منها اليوم، وارتفع منها 13 شركة، وانخفض أسهم 3 شركات ، في حين بلغ عدد الشركات التي لم يتم التداول عليها 44 شركة.

وأوقفت هيئة الأوراق المالية 33 شركة لعدم

التزامها بقواعد الإفصاح.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 519.78 ألف سهم بقيمة 562.69 ألف دينارعراقي من خلال 391 صفقة.

واشترى المستثمرين غير العراقيين 39 مليون سهم خلال جلسة اليوم بقيمة بلغت 153 مليون دينار من خلال تنفيذ 62 صفقةعلى أسهم 3 شركات.

وبلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 8 مليون سهم بقيمة بلغت 5 مليون دينار، من خلال تنفيذ 6 صفقة على أسهم 3 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

1- مصرف العطاء الاسلامي.

2- الوطنية للاستثمارات السياحية

3- المنصور الدوائية

الشركات الأكثر خسارة

1-فنادق كربلاء

2- انتاج وتسويق اللحوم

3-العراقية لإنتاج البذور