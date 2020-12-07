مصرف العطاء الاسلامي..يتصدر الشركات الخاسرة في بورصة العراق

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المستقلة/-استقرت مؤشرات السوق العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وارتفع المؤشر العام ( أي اس اكس60) بنسبة 0.06٪ ليغلق عند مستوى 481.36 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على أسهم 25 شركة، ارتفع منها اسهم 10 شركات، وانخفضت أسهم 5 شركات بينما استقرت أسعار 10 شركات دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب 93 مليون سهم بقيمة 73 مليون دينار من خلال تنفيذ 50 صفقة على أسهم 4 شركات.

بينما باع المستثمرين الأجانب 10 مليون سهم بقيمة بلغت 10 مليون دينار من خلال تنفيذ 8 صفقات على أسهم شركة واحدة.

الشركات الأكثر ربحية

1- مصرف ايلاف الاسلامي.

2- المعمورة العقارية

3- فنادق كربلاء .

الشركات الأكثر خسارة

1-مصرف العطاء الاسلامي

2-النخبة للمقاولات العامة.

3- انتاج وتسويق اللحوم.

 

 

 

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