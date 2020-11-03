مصرف الرشيد : الغاء شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين

المستقلة / – اعلن مصرف الرشيد، عن الغاء شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان “التعليمات تضمنت شمول الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف بقرض الترميم البالغ 40 مليون دينار بدون كفيل مع ابقاء شرط رهن العقار المراد ترميمه”.

واضاف ان “القرض يمنح للموظف غير الموطن راتبه بشرط الكفيل ورهن العقار”.

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف متنوعة للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.