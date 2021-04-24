مصرف الرافدين : 3778 عدد الحسابات التي تم فتحها خلال شهر آذار

مصرف الرافدين : 3778 عدد الحسابات التي تم فتحها خلال شهر آذار

المستقلة /- كشف مصرف الرافدين، حصيلة الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال آذار الماضي، مشيراً الى أنها بلغت 3778 حساباً.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت، أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في آذار وصلت الى 207 حسابات في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين 3571 حسابا”.

وأضاف أن “المصرف مستمر في تقديم خدماته وفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.