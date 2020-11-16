مصرف الرافدين مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة

المستقلة / -أعلن مصرف الرافدين، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.  

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، “تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.

واشار البيان إلى أن “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن أي مكان يتواجدون فيه”.

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