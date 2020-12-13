“مصرف الخليج” يتصدر الشركات الأكثر ربحية ببورصة العراق

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المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات بورصة العراق في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وتراجع المؤشر العام للسوق العراقية بنسبة 0.29٪ ليصل الى مستوى 480.30 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على أسهم 26 شركة، ارتفع منها اسهم 9 شركات، وانخفضت أسهم 7 شركات بينما استقرت أسعار 10 شركات دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب في بورصة العراق 148 مليون سهم بقيمة 141 مليون دينار من خلال تنفيذ 70 صفقة على أسهم 5 شركات.

 

 

بينما باع المستثمرين الأجانب 17 مليون سهم بقيمة بلغت 30 مليون دينار من خلال تنفيذ 18 صفقة على أسهم 7 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

1- مصرف الخليج.

2- المصرف الأهلي.

3- مصرف أشور.

الشركات الأكثر خسارة

1- مصرف الاستثمار.

2- المنتجات الزراعية.

3- انتاج الألبسة الجاهزة.

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