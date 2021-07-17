مصرع يوتيوبر شهيرة بسبب صورة سيلفي

المستقلة/- منى شعلان/ فارقت النجمة الشهيرة في موقع “إنستغرام” صوفيا تشيونغ، 32 عامًا، الحياة، بعد سقوطها عن علو في منطقة شلال أثناء التقاط صورة “سيلفي” مع أصدقائها.

وقالت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، السبت، إن تشيونغ من المؤثرين على “إنستغرام” معروفة بتسلقها الأماكن الشاهقة، في هونغ كونغ.

وأضافت أن تشيونغ انزلقت أثناء التقطت الصور لتقع عن ارتفاع عال قبالة شلال في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.

ولم تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون اليوم الأخير في حياتها.

وبعدما سقطت “نجمة إنستغرام” في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن وفاتها.

واشتهرت صوفيا أنها كانت جريئة وشاركت صوراً مغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال.

وتضم صفحة الضحية على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 25 آلاف متابع، وكانت قد أشارت على صفحتها الرئيسية إلى أن التنزّه والتجديف والاستكشاف والأنشطة الخارجية والتصوير الفوتوغرافي هم شغفها الرئيسي.

وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات “يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية”.