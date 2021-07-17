مصرع يوتيوبر شهيرة بسبب صورة سيلفي

المستقلة/- منى شعلان/ فارقت النجمة الشهيرة في موقع “إنستغرام” صوفيا تشيونغ، 32 عامًا، الحياة، بعد سقوطها عن علو في منطقة شلال أثناء التقاط صورة “سيلفي” مع أصدقائها.

وقالت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، السبت، إن تشيونغ من المؤثرين على “إنستغرام” معروفة بتسلقها الأماكن الشاهقة، في هونغ كونغ.

وأضافت أن تشيونغ انزلقت أثناء التقطت الصور لتقع عن ارتفاع عال قبالة شلال في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.

ولم تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون اليوم الأخير في حياتها.

وبعدما سقطت “نجمة إنستغرام” في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن وفاتها.

واشتهرت صوفيا أنها كانت جريئة وشاركت صوراً مغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال.

وتضم صفحة الضحية على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 25 آلاف متابع، وكانت قد أشارت على صفحتها الرئيسية إلى أن التنزّه والتجديف والاستكشاف والأنشطة الخارجية والتصوير الفوتوغرافي هم شغفها الرئيسي.

وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات “يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. والد حلا شيحة يبكي على الهواء.. والفنانة تهاجمه

اخر الاخبار

فيديو وصور.. “بطريقة رومانسية” ريا أبي راشد وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

اخر الاخبار

فيديو وصور.. ليندسي لوهان تتصدر تويتر بعد زيارتها لبنان

الاخبار

الكهرباء …التبريرات والاسباب والحلول

اخر الاخبار

قائمة جوائز مهرجان كان السينمائي 2021

ثقافة وفنون

“من داخل العمليات” رسالة مؤثرة من أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز

رياضية

تغييرات جذرية تنتظر كرة القدم برعاية الفيفا

رياضية

تغييرات جذرية تنتظر كرة القدم برعاية الفيفا

اخر الاخبار

تعليق صادم من حلا شيحة بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية

اخر الاخبار

الداخلية المصرية تكشف حقيقة ضبط سيارة محملة بحمير نافقة قبل بيعها 

اخر الاخبار

حرب كلامية بين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي

رياضية

بيل يتسبب في أزمة جديدة داخل ريال مدريد

اخر الاخبار

بشار الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية رابعة

رياضية

يوفنتوس يحدد بديل كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا

اخر الاخبار

الأنبار.. بحاجة الى معلم تأريخي يزّين واجهتها

اخر الاخبار

العسومي يدعو إلى إنشاء شبكة برلمانية عربية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار