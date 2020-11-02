مصرع ممثل أمريكى شهير فى حادث إطلاق نار

المستقلة/ منى شعلان/ لقى الممثل الأمريكي إيدي هاسل، مصرعه صباح اليوم الأحد ، في ولاية تكساس الأمريكية، عن عمر ناهز 30 عامًا، خلال محاولة لسرقة سيارته ، حسبما أعلن مدير أعماله لمجلة “فارايتي”.

وكشفت الشرطة في غراند بريري بولاية تكساس، تفاصيل الحادث في بيان صحفي، جاء فيه إن إطلاق نار صدر الساعة 1:50 صباحًا بالتوقيت الأمريكي صباح الأحد، ووجدت هاسل يعاني من إصابات على ما يبدو بطلقات نارية.

وقال البيان، إن الشرطة قدمت المساعدة ثم نقلت “هاسل” إلى المستشفى، لكنه رحل عن الحياة ، و إن الأمر الآن قيد التحقيق، مضيفة أنه تعرض لإطلاق نار من قبل لصوص كانوا يحاولون سرقة سيارته، لافتة أن هاسل تعرض لإطلاق النار قرب شقة خطيبته في حي جراند براري.

وطلبت الشرطة المساعدة في التعرف على المشتبه بهم وقدمت مكافأة تصل إلى 2500 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى الوصول لهم ، وفقا لما ذكرته شبكة ” سي إن إن”.

وولد إيدي هاسل في 16 يوليو 1990، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك قبل رحيله في 22 عملًا فنيًا تنوعت بين مسلسلات وأفلام.

وأول عمل شارك فيه هاسل كان مسلسل “Jimmy Kimmel live!” عام 2003، وفي نفس العام شارك في مسلسل “Oliver beene”، وفي عام 2004 شارك في الفيلم القصير “birth of industry”، وفي نفس العام شارك في مسلسل “Joan of Arcadia”.

وشارك هاسل عام 2005 في مسلسل “surface”، كما اشتهر بدور كلاي في فيلم “The Kids Are All Right” (2010) من بطولة جوليان مور ومارك رافالو.

يذكر أن آخر أعماله فكانت عام 2017 من خلال ظهوره في فيلمي “oh Lucy! bomb city”، وقبلها بعام ظهر في فيلم “warrior road”.