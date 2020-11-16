مصدر لـ المستقلة : أحزاب ومليشيات تمنع وصول موارد المنافذ الى الحكومة

المستقلة /- سرى جياد/ المنافذ الحدودية من أهم الموارد التي تدر الأموال الوفيرة والتي من شأنها أن تنتشل البلاد من معضلة انخفاض الاقتصاد الراهنة كونها لها الكثير من الفوائد التي لم يسيطر عليها إلى الآن.

ندى شاكر جودت عضو لجنة الاقتصاد النيابية قالت للمستقلة وجود احزاب وميليشيات وشخصيات تهيمن على المنافذ يمنع وصول الواردات إلى الحكومة بالتالي تؤثر على الاقتصاد العراقي، المفروض إيجاد نظام الكتروني لغرض جمع التعريفات الكمركية بهذه المناطق.

واوضحت لوكان هناك نظام مؤسساتي صحيح لغرض فرض تعرفة كمركية على كل البضائع لكانت هناك إيرادات مالية ضخمة بإمكانها أن تعزز خزينة الدولة، مبينة أن معظم المنافذ الموجودة في كردستان البالغ عددها 21منفذ لايأتي منها شئ على الرغم من الاتفاق مع الاقليم بارسال50% من وارداتها الى الحكومة المركزية.

وأكدت اهمية وضع إستراتيجية وفرض التعرفة الكمركية باعتبارها عنصرمهم لضخ الخزينة كذلك تمكن حماية المنتج المحلي الاقتصادي بوجوب تكون ارادة حقيقية للحكومة الحالية التي باتت غير قادرة على فرض سيطرتها بجدية على هذا المحور واصفة إياها بأنها حكومة اقتراض وضياع موارد البلد تسعى للحفاظ على الحكم فقط من غير كشف الأخطاء ومحاسبة الفاسدين.