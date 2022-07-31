مصدر فني ينفي عودة الفنانة ياسمين صبري الى احمد ابو هشيمة

المستقلة /- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى زوجها السابق مواطنها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وذلك بسبب ظهورهما معا في الحفل الذي أحياه الفنان عمرو دياب في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر.

وأشار أحد المقربين من الفنانة ياسمين صبري، إلى أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، مؤكدا أنه ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة.

كما نفى المصدر التقاء ياسمين صبري بـ أبو هشيمة خلال الحفل، مؤكدا أنهما لم يلتقيا منذ انفصالهما، متعجبا من الشائعات التي أشارت إلى التقائها بـ أبو هشيمة رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما، خاصة أن الحفل كان مليئا بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، بحسب تعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

وفي أول تعليق لـ أحمد أبو هشيمة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد مضي ما يقرب من الشهر على انفصالهما، أشار إلى أنه يكن لها كل الاحترام والمعزة.

وقال أبو هشيمة خلال استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا“.

وتابع رجل الأعمال المصري: ”ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية“.

يذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري كان منذ أكثر من عامين، ففي الـ19 من نيسان/ أبريل من العام 2020، احتفلا بعقد قرانهما بعد نحو شهر من إعلان خطبتهما رسميا.