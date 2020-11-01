مصدر برلماني يكشف لـ”المستقلة” موعد عودة الجماهير في الدوري العراقي

(المستقلة) – كشف مصدر برلماني عن موعد عودة الجماهير إلى الملاعب في الدوري العراقي الممتاز.

وحسب المصدر، فإن الأول من من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون موعدا لفتح أبواب الملاعب أمام الجماهير.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق شروط الوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وبعد فترة من لعب المباريات بدون جمهور بسبب تفشي جائحة كورونا، توقفت منافسات الموسم المنصرم من الدوري العراقي (2019-2020) في شهر مارس/آذار الماضي.

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء الموسم الماضي من الدوري الممتاز، مع عدم تحديد بطل، وذلك بعد توقف استمر 3 أشهر.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري العراقي (2020-2021) قبيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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