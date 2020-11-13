“مصدر الإماراتية” تستثمر 14.5 مليار درهم في بريطانيا

المستقلة/- قال غراهام ستيوارت وزير التجارة والاستثمار البريطاني، إن شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” استثمرت أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني (ما يتجاوز 14.5 مليار ردهم) في مشاريع طاقة الرياح في بريطانيا.

وأكد ستيوارت خلال معرض أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك 2020″، على استعداد شركات التكنولوجيا الخضراء البريطانية المبتكرة للعمل مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” وشركاء آخرين لتحقيق طموحاتهم في مجال الطاقة النظيفة.

وأشار الى أن الظروف الراهنة تشكل فرصة مثالية لتعاون هذه الشركات مع أدنوك وشركاء آخرين في دول مجلس التعاون الخليجي او مختلف دول الشرق الأوسط، حيث يمكن استثمار خبراتها في مجال الطاقة المتجددة وقدراتها الرائدة عالمياً في مجالات أنظمة الطاقة الذكية والبناء المستدام والزراعة الدقيقة والتمويل الأخضر وتصنيع المركبات الكهربائية.