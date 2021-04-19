مصادر صحفية : القضاء يطالب برفع الحصانة عن 4 نواب حاليين

المستقلة /-كشفت مصادر صحافية،  عن ارسال القضاء العراقي قائمة من نحو أربعة نواب لغرض رفع الحصانة عنهم، فيما أكدت صدور قائمة أخرى بمنع سفر عدد كبير من السياسيين.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط السعودية ” في تقرير اطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين ، أن القضاء العراقي أرسل قائمة من نحو أربعة نواب لغرض رفع الحصانة عنهم بسبب صدور مذكرات اعتقال بحقهم”.

وأضافت، أن “البرلمان العراقي الذي تنتهي عطلته التشريعية في العشرين من الشهر الحالي سوف يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيصوت على رفع الحصانة من عدمه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “قائمة أخرى صدرت من جهات عليا بمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد”.

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