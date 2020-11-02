مصادر تؤكد : ترامب سيطيح بقيادات كبرى وعمل انقلابات بعد فوزه الثاني

ترامب يخطط لعمل انقلاب وتغيير شامل لكثير من مرؤوسيه والعاملين معه في حال

مصادر تؤكد : ترامب سيطيح بقيادات كبرى وعمل انقلابات بعد فوزه الثاني

المستقلة/- أفادت مصادر خاصة لصحيفة بوليتيكو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لعمل انقلاب وتغيير شامل لكثير من مرؤوسيه والعاملين معه في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وعن أكبر الوزارات المستهدفة بالتغييرات، كشفت المصادر، أن  التغييرات ستشمل في المقام الأول إقالة مسؤولين كبار  في وزارة الصحة والمخابرات المركزية.

وأفيد في هذا الشأن بأن الاستغناء سيطال على الأغلب، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، ووزير الدفاع، مارك إسبر.

وأبلغت المصادر الصحيفة أن هذا التعديل لن يمس المدعي العام الأمريكي وليام بار، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

بالمقابل، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، للصحيفة إن الإدارة الأمريكية لا تنوي الإدلاء بتصريحات حول التغييرات في كوادرها في الوقت الحالي.

ويترقب الأمريكيون المنافسة التصويتية الحامية يوم الثلاثاء، حيث سيذهب الناخبون لاختيار إما ترامب أو غريمه جو بايدن.

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