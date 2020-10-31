مصادر المغنيسيوم … من أين تحصل عليه لجسمك؟

المستقلة … يعتبر المغنيسيوم واحداً من اكثر المعادن وفرة في الجسم ، ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ، ويضاف إلى منتجات غذائية أخرى ، ويتوفر كمكمل غذائي ، وموجود في بعض الأدوية (مثل مضادات الحموضة والملينات).

المغنيسيوم يعمل على تننظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية المتنوعة في الجسم ، بما في ذلك بناء البروتين ، و قبض العضلات والأعصاب ، والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، وتنظيم ضغط الدم.

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يتوفر المغنيسيوم على نطاق واسع في الأطعمة النباتية والحيوانية وفي المشروبات، كما تعتبر الخضروات الورقية الخضراء ، مثل السبانخ والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مصادر جيدة للمغنيسيوم يمكن الحصول عليه من خلالها.

بشكل عام ، الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية تحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم.

ويضاف المغنيسيوم أيضًا إلى بعض حبوب الإفطار ( الكورن فليكس ) والأطعمة المدعمة الأخرى.