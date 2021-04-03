مشهد مهيب.. انطلاق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من متحف التحرير

المستقلة/-أحمد عبدالله/ انطلق قبل قليل، الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، متوجها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ليستقر فى مكانه الأخير.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بصحبة وزير الآثار وعدد من كبار رجال الدولة المصرية.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية”.

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