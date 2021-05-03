مشهد “قتل الأطفال” في مسلسل لحم غزال يثير الغضب في مصر

المستقلة/ – منى شعلان /حالة من الغضب سادت مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر، بسبب أحد المشاهد التي ظهر فيها الفنان عمرو عبدالجليل وهو يقتل 3 أطفال ويحرق جثثهم، ضمن أحداث مسلسل”لحم غزال” للنجمة غادة عبدالرازق، والذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى الحالى الأمر الذي اعتبره الجمهور تحريضا على العنف والقسوة ضد الأطفال.

من جانبه أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، هذا المشهد فى بيانا له جاء فيه” المجلس ”يدين مشهد قتل جدة وثلاثة أطفال في مسلسل لحم غزال، بما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل ويتنافى مع قيم المجتمع ويؤثر سلبا على تنشئة الأطفال“.

وطالبت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، المجلس الأعلي للإعلام والمسؤولين، بـ“التدخل لوقف مثل هذه المشاهد التي تعد انتهاكا لحقوق الطفل؛ لأنه لم يعد مقبولا أن يشاهد الأطفال والأسر هذه المشاهد غير المسؤولة“، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن ”هذا المشهد يعد خرقا لما حث عليه المجلس الأعلى للإعلام قبل بداية شهر رمضان المبارك، بعدم تصوير مشاهد عنف أو تحريض على الكراهية في الأعمال الدرامية، والذي تم إضافته لجذب الجمهور دون أن يكون له أي مبرر درامي ودون التنويه لوجود مشاهد عنف“.

كما نوهت بأن ”هذا المشهد يعد إساءة وانتهاكا لحقوق الأطفال، ويروج لأفكار خاطئة ومغلوطة، بالمخالفة لما تضمنته المادة الأولى من قانون الطفل بأن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية“.

وشددت السنباطي على ضرورة أن تكون الأعمال الدرامية والفنية ”صديقة للطفل وتراعي علاقته بأسرته والبيئة المحيطة“.