مشعان الجبوري :بإقامة الأقاليم سنتخلص من الميليشيات الطائفية

المستقلة /سرى جياد/أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري أنه بإقامة الأقاليم سيتم التخلص من الميليشيات الطائفية الوافدة التي تمارس التغييب والقتل والاذلال.

وقال الجبوري في تدوينة له على منصة تويتر “‏البعض يعبر عن قلقه من وقوع الاقليم الذي ننشده في قبضة مافيات الفساد المسيطرة حالياً .”

وتابع “ولهم اقول انه باقامة الاقاليم سنتخلص من الميليشيات الطائفية الوافدة التي تمارس التغييب والقتل والاذلال في مناطقنا وتفرض معتقداتها على مجتمعاتنا وهي من تدعم الفاسدين وتحميهم وسيهربون بعد مغادرتها” .