مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

المستقلة /- ذكرت شركة “هيونداي للصناعات الثقيلة”، اليوم الأربعاء، أنها وقعت صفقة مع شركة النفط السعودية المملوكة للدولة “أرامكو” للتعاون في مشروع للهيدروجين.

وقالت الشركة إنه بموجب الصفقة، ستستورد “هيونداي أويل بنك”، وحدة التكرير في “هيونداي”، غاز البترول المسال (LPG) من “أرامكو” السعودية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، المستخرج من موارد الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي.

وسيتم توفير الكربون، الذي يتم التقاطه وتخزينه أثناء عملية الإنتاج، إلى “أرامكو” السعودية لاستخراج النفط الخام من حقول النفط المنهكة.

وأضافت أن شركة “هيونداي أويل بنك” تخطط لبيع الهيدروجين الأزرق كوقود للمركبات ومحطات الطاقة الحرارية أو لاستخدامه في معدات إزالة الكبريت.

وتخطط وحدة التكرير أيضا لإنشاء 300 محطة شحن هيدروجين بحلول عام 2040 في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد “هيونداي أويل بنك” بالأمونيا الزرقاء، التي تشير إلى الأمونيا التي يتم إنتاجها مع التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، لاستخدامها كوقود لغلاية الغاز الطبيعي المسال لها التي سيتم بناؤها بحلول عام 2024.

وفي الشهر الماضي، قالت “هيونداي للصناعات الثقيلة” إنها جذبت حوالي 800 مليار وون (720 مليون دولار) من خلال طرح عام أولي لوحدة إصلاح السفن المملوكة بالكامل “هيونداي غلوبال سيربيس” لحشد الاستثمار في أعمال الهيدروجين.

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