مسعود أوزيل ينشر خطاباً للملك عبدالله يدافع فيه عن الاسلام

مسعود أوزيل ينشر خطاباً للملك عبدالله يدافع فيه عن الاسلام

المستقلة /- لاقى منشور بعنوان “الاسلام الحقيقي” يتضمن فيديو لخطاب الملك عبدالله الثاني بن الحسين أثناء إلقاءه خطابا أمام البرلمان الأوروبي قبل سنوات، نشره اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل على صفحته على الفيس بوك فيضا من مشاعر التعاطف والاشادة من مختلف أنحاء العالم.

وكتب أوزيل بجانب الفيديو : معنى الاسلام الحقيقي باللغتين العربية والإنكليزية، مع وسم #ملك_الأردن #حب_وسلام.

وتحدث الملك في الخطاب عن الدين الإٍسلامي الحقيقي وقيمه وركائزه، وسط احترام وتصفيق كبيرين من جميع ممثلي الدول الأوروبية.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع المنشور مشيدين بخطاب جلالة الملك في دفاعه عن الاسلام والمسلمين.